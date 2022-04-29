صحيفة: ألمانيا واليونان على استعداد لزيادة إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر، أن ألمانيا واليونان مستعدتان لزيادة إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بعد توقف تصدير موارد الطاقة الروسية إلى هاتين الدولتين.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا الإجراء اتضح مؤخرا، من خلال زيادة حجم طلبات الغاز في نقطة الاستلام والتسليم "Kulata-Sidirokastro" بين اليونان وبلغاريا وحجم ضخ الغاز عبر "Malnov" ، وهي نقطة عبور بين ألمانيا وبولندا.

إقرأ المزيد

وفي 31 مارس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحدد إجراء جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل مشترين من دول غير صديقة.

وفقًا للوثيقة ، سيبدأ المشترون "غير الودودين" في تحويل الأموال بالعملات الأجنبية إلى مصرف Gazprombank الروسي، والذي بدوره سيشتري الروبلات في البورصات وتحويلها إلى حسابات خاصة بالمستوردين، ومنها سيتم الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي.

المصدر: تاس