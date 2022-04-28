اليونان ستبحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي في الثاني من مايو المقبل

قال وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، إن بلاده ستثير مسألة كيفية دفع ثمن الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس وزراء الطاقة المقرر يوم الاثنين 2 مايو المقبل

وأضاف سكريكاس في تصريحات لقناة تلفزيونية: "اليونان ستدفع لشركة غازبروم عن ثمن الغاز الروسي بطريقة لا تنتهك العقوبات، وتضمن أمن الطاقة في البلاد".

ووفقا له، ستدفع الدولة تكاليف إمدادات الغاز عن الشهر السابق، في 20 مايو المقبل.

وتابع الوزير قائلا: "في غضون شهر، سيكون هناك خزان عائم جديد في محطة Revitus LNG، ومع منشأة جديدة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في ألكسندروبوليس في عام 2023، سيكون من الممكن القول إننا سنكون مستقلين تماما عن الغاز الروسي".

وأوضح سكريكاس أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لأمن الطاقة في البلاد.

وعقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اجتماعا للطاقة أمس الأربعاء بعد قرار شركة غازبروم الروسية بتعليق إمدادات الغاز بشكل كامل إلى شركتي بولغارغاز (بلغاريا) و بي جي إن آي جي (بولندا) فيما يتعلق برفض التحول إلى خطة السداد الجديدة التي تعتمد الروبل لدفع ثمن الغاز الروسي.

وبعد الاجتماع ، قالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء إن هناك موارد طاقة كافية، ولا يُتوقع حدوث انقطاع في الإمدادات إلى البلاد، وسيتم سداد المدفوعات التالية لشركة غازبروم في العقد الثالث من شهر مايو، ولم يذكر ما إذا كان قد تقرر التحول إلى إجراء جديد للدفع بالروبل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الاثنين المقبل في الـ2 من مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي