تدل نتائج دراسة اجتماعية جديدة على أن حوالي نصف الألمان غير راضين عن سياسة المستشار الألماني، أولاف شولتس، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وتشير نتائج البحث الذي أجراه معهد "YouGov" الاجتماعي بطلب من وكالة "DPA" إلى أن 45% من الذين شملهم الاستطلاع غير راضين إلى حد ما على أعمال شولتس في ضوء النزاع في أوكرانيا. وفي الوقت ذاته عبر 37% من المشاركين في الاستطلاع عن موقف معاكس تماما، فيما رفض 18% من الألمان الإجابة عن السؤال بهذا الخصوص. وبين أنصار الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (حزب شولتس) يؤيد 59% أعمال شولتس، فيما لا يؤيدها 34%.

كما اكتشف علماء الاجتماع أن 25% من المشاركين في البحث ذكروا مهارات القيادة العالية لشولتس، فيما لم يؤيدهم 51%، ولم يعبر 24% عن موقفهم من هذا الأمر. في الوقت نفسه، بشكل عام، فإن 50% من المستطلعين غير راضين على عمل الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما يسمى ائتلاف إشارة المرور. وعلى العكس من ذلك، أعرب 30% من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم عن تصرفات الحكومة حول أوكرانيا، ورفض 20% تقديم أي معلومات.

وتعرض شولتس لضغوطات كبيرة بسبب عدم رغبته في تزويد أوكرانيا مباشرة بالأسلحة الثقيلة الفتاكة. وشدد شولتس في مقابلة مع مجلة "شبيغل" في 22 أبريل الجاري على أنه سيفعل كل شيء حتى لا يصبح الناتو طرفا في الصراع وتبدأ حرب عالمية.

المصدر: تاس