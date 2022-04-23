استطلاع يظهر موقف الألمان من توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد دراسة الرأي العام INSA لصالح صحيفة Bild، أن نصف الألمان (50٪) يعارضون توريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.

وقال 43٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يؤيدون تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة من ألمانيا.

قبل ذلك بعدة أيام، أجرى معهد Forsa دراسة مماثلة، ووفقا له يؤيد غالبية الألمان (51٪) توريد الأسلحة الهجومية والمعدات الثقيلة لأوكرانيا، وعارض 37٪ آخرون مثل هذه الإمدادات.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه تم عمليا استنفاد إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة من مخزونات الجيش الألماني، وتعمل السلطات الألمانية مع المؤسسات الدفاعية في البلاد من أجل المزيد من عمليات التسليم.

المصدر: نوفوستي