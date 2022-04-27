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روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد دبلوماسييها

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روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد دبلوماسييها
Globallookpress Foto: Frank Sorge via www.imago-/www.imago-images.de
صورة تعبيرية
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أعلنت الخارجية الروسية عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

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تم إبلاغ ذلك للسفير النرويجي لدى موسكو، رونا ريسالاند. كذلك أبلغ السفير باعتراض موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من النرويج، ورفضها لـ "المساعدات العسكرية التي تقدمها أوسلو للنظام في كييف، ودعم الجرائم التي يقوم بها القوميون المتطرفون الأوكرانيون ضد مواطني إقليم الدونباس في أوكرانيا".

المصدر: RT

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