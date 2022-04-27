الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رشق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعدد من حبات الطماطم، ما استدعى تدخل حراسه الشخصيين.

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وبحسب "bfmtv"، فإنه أثناء زيارته لمنطقة سيرجي بأول رحلة له منذ إعادة انتخابه، استهدف إيمانويل ماكرون برشقة من الطماطم الكرزية بينما كان يتحدث مع السكان الذين جاءوا لمقابلته، لكنه لم يتأثر.

ووقع الحادث خلال تجواله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فال دواز وهي زيارة لم يعلن عنها قصر الإليزيه حتى صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: "bfmtv"