ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة قبيل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

With just three days to go before Sunday's election run-off against far-right contender Marine Le Pen, French President Emmanuel Macron was seen sparring with a boxing coach in the suburb of Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/xvgLyl44uj — World News 24 (@DailyWorld24) April 21, 2022

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وظهر ماكرون في الفيديو، وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية Seine-Saint-Denis، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

وتوجه المدرب إلى ماكرون، قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.

المصدر: RT