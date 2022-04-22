 
مباشر

ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة (فيديو)

أخبار العالم

ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sv2i

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة قبيل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

إقرأ المزيد
فرنسا.. ماكرون يتقرب من ناخبي اليسار عشية الجولة الثانية من الانتخابات
فرنسا.. ماكرون يتقرب من ناخبي اليسار عشية الجولة الثانية من الانتخابات

وظهر ماكرون في الفيديو، وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية Seine-Saint-Denis، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

وتوجه المدرب إلى ماكرون، قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا