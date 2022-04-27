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"فرانس برس": تعطل خدمة الإنترنت في مدن فرنسية عدة بسبب أعمال تخريب

أخبار العالم

Globallookpress Silas Stein / Source: dpa
العلم الفرنسي
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر متطابقة أنه تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع بخدمة الإنترنت، اليوم الأربعاء، في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.

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وأكدت وزارة الاقتصاد للوكالة أنه "تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة".

وفي تغريدة لها، أوضحت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، أن "أفعالا مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

المصدر: "فرانس برس"

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