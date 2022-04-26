بوريل: الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات

قال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات.

وأشار بوريل إلى أنه "إذا كنا لا نريد البقاء في حالة توتر أو صراع دائم، وهذا بالتأكيد ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، فسيتعين علينا إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي. ستكون بالتأكيد عملية صعبة للغاية وطويلة".

وأضاف: "القيادة الروسية يجب أن تعي أولا أن أمنها لا يمكن ولن يتحقق على حساب الأمن الأوروبي وأمن جيرانها".

Two months into the war against Ukraine and with UNSG @antonioguterres travelling to Moscow, I make an appeal to the Russian leadership to end its war of choice. Read my new blog post: https://t.co/ujCTIoWSbrpic.twitter.com/fsvqrFuqiX — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 26, 2022

وكان بوريل اعتبر في تصريح سابق أن "حل النزاع في أوكرانيا عسكري وليس دبلوماسي"، قائلا: "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

المصدر: RT