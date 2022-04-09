لأول مرة في التاريخ .. "الواجهة الدبلوماسية" للاتحاد الأوروبي يتمنى حلا عسكريا للحرب في أوكرانيا

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل في أعقاب زيارته لكييف عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا.

وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عقب زيارته لأوكرانيا حيث رافق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

وأشار بوريل إلى مبلغ 500 مليون يورو إضافية تم تخصيصها الشهر الماضي لشراء أسلحة لأوكرانيا "ستلبي الاحتياجات الأوكرانية".

Touched by the resilience, determination and hospitality of @ZelenskyyUA & @Denys_Shmyhal.



I return with a clear to do list:



1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs. pic.twitter.com/Jgr61t9FfW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022

كما وعد بوريل بفرض عقوبات جديدة على روسيا وأعلن مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 أبريل في بروكسل.

3. We need to continue to increase our pressure on Russia. We have imposed massive sanctions already but more needs to be done on the energy sector, incl oil.



4.On Monday, I am convening an EU Foreign Affairs Council #FAC to discuss next steps. pic.twitter.com/6qDyGU32US — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022

ولم يدل قادة الاتحاد الأوروبي بتصريحات حول أولوية النصر العسكري على الحل السياسي للصراع سواء أثناء الحرب في يوغوسلافيا أو في ليبيا أو في أفغانستان، علاوة على ذلك، لم تصدر مثل هذه التصريحات خلال غزو التحالف الأمريكي للعراق عام 2003، وهو ما نددت به الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها تستند إلى معلومات مضللة وأطروحات كاذبة حول وجود أسلحة دمار شامل في بغداد.

المصدر: تاس