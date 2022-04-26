لافروف: من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات مع كييف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات بين موسكو وكييف.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موسكو: "نحن جاهزون للمفاوضات. وإذا كانت توجد لدى أحد أي أفكار مهمة فسنكون جاهزين للاستماع إليه. أما الوساطة فكما هو، فحتى الآن على الأقل.. لم يتحدث المفاوضون الأوكرانيون شيئا عن الجولات السابقة من المفاوضات.. برأيي فإنه من السابق لأوانه الحديث عنها في المرحلة الجارية".

وأشار إلى أن الجانب الروسي يريد في البداية تلقي إجابة عن الصيغة الأخيرة لمشروع الوثيقة التي تم نقلها إلى الجانب الأوكراني منذ أكثر من 10 أيام والتي لم يبلغ المفاوضون الأوكرانيون رئيسهم بها.

وأوضح: "بعد أسبوع على الأقل لم يكن على علم بتقديم مثل هذه الوثيقة".

المصدر: نوفوستي