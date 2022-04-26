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قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي

غوتيريش: نهتم بخلق ظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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غوتيريش: نهتم بخلق ظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
AP
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موسكو، 26 أبريل 2022
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تهتم بشكل كبير بخلق ظروف ملائمة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتسوية الوضع هناك بطرق سلمية.

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وقال غوتيريش أثناء لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم الثلاثاء: "إننا نهتم بشكل كبير بإيجاد طرق لخلق ظروف للحوار الفعال ووقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والتسوية السلمية (للوضع)".

وأضاف أنه لا يوجد هناك أي قيود أمام الحوار بين الأمم المتحدة وروسيا في المجال الإنساني بغض النظر عن الرؤية المختلفة للوضع في أوكرانيا.

وتابع: "أعرف أنه بسبب الوضع الصعب في أوكرانيا توجد لدينا اليوم تفسيرات مختلفة لما يحدث هناك. لكن هذا لا يحد من إمكانية إجراء حوار جاد جدا للحد من المعاناة الإنسانية".

المصدر: تاس

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