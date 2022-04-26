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الخارجية الروسية: نتجنب التدخل في وضع ترانسنيستريا

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الخارجية الروسية: نتجنب التدخل في وضع ترانسنيستريا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
مبنى وزارة الخارجية الروسية (صورة أرشيفية)
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صرحت الخارجية الروسية بأن موسكو تأمل في ألا تنجذب بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) إلى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، حتى لا تكون هناك حاجة لموسكو للتدخل في تسوية الوضع.

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جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، ردا على سؤال عما ستفعله موسكو إذا ما انجرفت بريدنيستروفيه إلى الصراع، حيث قال: "دعونا ننتظر نهاية التحقيق. نود تجنب مثل هذا السيناريو".

وكان البنتاغون قد أعلن أنه من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن تفجيرات بريدنيستروفيه، بعد أن أكدت سلطات الجمهورية المعلنة من جانب واحد عن وقوع سلسلة من الانفجارات يوم أول أمس، ثم تفجير هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى القرى صباح اليوم الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي

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