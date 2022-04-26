مصدر: أوكرانيا تسعى إلى جر مولدوفا وترانسنيستريا إلى الصراع

ذكر مصدر في دوائر حكومة ترانسنيستريا أن "كييف تسعى إلى إقحام مولدوفا وترانسنيستريا في الصراع، يتحدث عن ذلك إطلاق النار والهجمات الإرهابية".

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وقال المصدر بهذا الشأن: "من الواضح أن كييف، من خلال أفعالها، تسعى إلى جر مولدوفا وترانسنيستريا إلى الصراع الذي اندلع في أوكرانيا بسبب خطئها"، مضيفا في السياق ذاته أن "أوكرانيا تستفز تمدد الصراع إلى أراضي ترانسنيستريا".

وقد جرى في وقت سابق فرض مستوى "أحمر" من التهديد الإرهابي في بريدنيستروفه، المعلن انفصالها عن مولدوفا من جانب واحد، وتنص على اعتماد تدابير إضافية لضمان أمن الأفراد والمجتمع والدولة.

في اليوم السابق، وبحسب بيانات أولية من وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية مولدوفا بريدنيستروفه غير المعترف بها، تم إطلاق قذائف مضادة للدبابات على مبنى وزارة أمن الدولة في جمهورية مولدوفا في تيراسبول.

وأوضحت الوزارة أن النوافذ في الطوابق العليا تحطمت في المبنى، وتم تطويق المنطقة المحيطة من قبل رجال الشرطة، فيما لم يصب أحد بسبب الانفجارات.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية يوم الثلاثاء بوقوع انفجارين في قرية ماياك بمنطقة غريغوريوبول، وبنتيجتهما، تم تعطيل اثنين من أقوى الهوائيات في محطة بث لراديو روسي.

المصدر: نوفوستي