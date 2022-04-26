الخارجية الروسية: خطط تحويل تحالف "QUAD" إلى ناتو آسيوي لن تتحقق

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، بأن الخطط الرامية لتحويل تحالف "QUAD" للحوار الأمني الرباعي (الهند أستراليا اليابان الولايات المتحدة) إلى حلف "ناتو آسيوي" لن تتحقق.

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وقال مورغولوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن خطط هؤلاء "المهندسين السياسيين" الذين يودون أن يروا فيها النموذج الأولي لحلف الناتو الآسيوي القائم على تضامن "المحيطين الهندي والهادئ"، المشابه لحلف شمال الأطلسي، لن تتحقق".

وأشار إلى أن أحد أسباب ذلك يعود إلى عدم تجانس تكوين تحالف "QUAD".

وأوضح: "لا تزال الولايات المتحدة وأستراليا واليابان فيما تقف الهند على نحو تخميني على قدم المساواة مع نفسها، ولكن، كما تقول الحكمة الشرقية، "ينامون على نفس الوسادة، لكن يرون أحلاما مختلفة". وتدرك موسكو، التي تربطها علاقات وثيقة وشراكة استراتيجية مميزة بشكل خاص مع نيودلهي، جيدا السياسة الخارجية المستقلة للهند، واستحالة مشاركتها في الجمعيات السياسية العسكرية المغلقة، وخاصة الجمعيات المناهضة لروسيا".

وأضاف: "والعامل الآخر هو رفض الأغلبية المطلقة من الدول الآسيوية لآفاق نقل احتمالية الصراع الكامن في جمعيات الكتلة إلى أبوابها. ولا يمكن العثور بين الدول المسؤولة عن هذه المنطقة تلك التي تريد الانجرار إلى المواجهة التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لخوضها، وذلك بالدرجة الأولى من أجل ردع الصين النامية بسرعة".

المصدر: نوفوستي