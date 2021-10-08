تعليق صيني على تصريح لافروف حول AUKUS و QUAD

ترى الصين، أن تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن إنشاء الغرب لـ AUKUS و QUAD يؤدي إلى تآكل الأشكال الشاملة في آسيا والمحيط الهادئ، يعكس قلق دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إيجاز صحفي يوم الجمعة: "يعكس تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، القلق المشترك لمعظم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وذكر الدبلوماسي الصيني، أن استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك شراكات AUKUS أو QUAD ليست إلا مجموعات مغلقة وحصرية تتسم بشكل واضح بعقلية الحرب الباردة، وستعمل جميعها على تحفيز سباق تسلح إقليمي، وتفاقم التوترات وتقويض التماسك والتعاون الإقليميين.

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وتابع ممثل الوزارة الصينية: "يجب على دول المنطقة أن تظل يقظة تجاه أي محاولات لإضعاف الدور المركزي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتصدي المشترك لأية أعمال خاطئة تنتهك العدالة الدولية والحياد، وتسبب الفرقة وتحرض على المواجهة في المنطقة".

المصدر: نوفوستي