بوتين يبحث هاتفيا مع أردوغان الوضع في أوكرانيا

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء تطور الأوضاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء محادثة بين الرئيسين اليوم الثلاثاء: "يمكنني أن أؤكد هذا. بل وأكثر من ذلك، يمكنني القول إنها (المحادثة) جرت بالفعل.. وتم خلالها بحث الشأن الأوكراني".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين سينشر تفاصيل هذه المحادثة في وقت لاحق.

من جانبها، أفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أشار خلال المحادثة إلى "أهمية وقف إطلاق النار والتشغيل الفعال للممرات الإنسانية والإخلاء الآمن"، كما أكد أن "تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لوقف هذه الأحداث التي تضر بالجميع ولإحلال سلام دائم".

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان "كرر اقتراحه للارتقاء بعملية اسطنبول باعتبارها مرحلة مهمة للغاية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إلى مستوى القادة".

تأتي هذه المكالمة قبيل لقاء سيجمع في وقت لاحق اليوم بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصل إلى موسكو قادما من تركيا، حيث استقبله أردوغان أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يتوجه غوتيريش إلى كييف الخميس في إطار جولة تهدف إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وإيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك.

المصدر: وكالات