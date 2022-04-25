أردوغان يعلن أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين غدا الثلاثاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وقال أردوغان: "نخطط غدا لمحادثات مع الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين.. هدفنا هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم في أقرب وقت ممكن وتنظيم اجتماع للقادة".

وجاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أكد أردوغان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أنقرة ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" لإحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.

وشدد الرئيس التركي على أن "مسار إسطنبول ما يزال يعد أفضل مخرج من أجل إحلال السلام، ويتعين دعم هذا المسار من قبل الجميع".

وأعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد "حل معقول وقابل للتنفيذ" للخروج من الأزمة التي لها تأثيرات على العالم بأسره، فضلا عن الطرفين المتحاربين.

وشهدت إسطنبول، أواخر مارس مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الأزمة وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

المصدر: وكالات