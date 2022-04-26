بوشيلين: يجب بدء مرحلة جديدة للعملية العسكرية بعد انتهاء تحرير جمهورية دونيتسك

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأنه بعد الوصول إلى حدود جمهوريته من الضروري بدء مرحلة تالية من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وقال بوشيلين لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء: "بالطبع تعد السرعة مهمة جدا بالنسبة لنا... وخاصة سرعة الخروج إلى حدودنا الدستورية".

وأضاف: "وذلك من أجل مواصلة مراحل جديدة من العملية تعتبر ضرورية بالفعل بعد كل ما نشهده في منطقة ترانسنيستريا وما يحدث أيضا في المناطق الحدودية الروسية".

المصدر: نوفوستي