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بوشيلين: يجب بدء مرحلة جديدة للعملية العسكرية بعد انتهاء تحرير جمهورية دونيتسك

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بوشيلين: يجب بدء مرحلة جديدة للعملية العسكرية بعد انتهاء تحرير جمهورية دونيتسك
Sputnik
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأنه بعد الوصول إلى حدود جمهوريته من الضروري بدء مرحلة تالية من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وقال بوشيلين لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء: "بالطبع تعد السرعة مهمة جدا بالنسبة لنا... وخاصة سرعة الخروج إلى حدودنا الدستورية".

وأضاف: "وذلك من أجل مواصلة مراحل جديدة من العملية تعتبر ضرورية بالفعل بعد كل ما نشهده في منطقة ترانسنيستريا وما يحدث أيضا في المناطق الحدودية الروسية".

المصدر: نوفوستي

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