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حوالي مليون نازح وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس

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حوالي مليون نازح وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس
Sputnik
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قال مصدر في الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة الروسية، إن ما يقرب من مليون نازح وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس.

وأضاف المصدر: "وفقا لأحدث البيانات، وصل 987 ألف شخص من تلك المناطق إلى روسيا، من بينهم 180 ألف طفل. ويتضمن الرقم المذكور أعلاه، 272 ألف مواطن يحملون الجنسية الروسية، و 546 ألف من مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، و 168 ألف مواطن من الدول الأخرى".

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وذكر المصدر، أنه يتم استيعاب هؤلاء الوافدين عبر ما يقرب من 500 مركز إقامة مؤقت في 48 منطقة في روسيا. ويتواجد في هذه المراكز أكثر من 32 ألف شخص، بينهم 11 ألف طفل. ويتم إيواء الباقين مع الأقارب والمعارف وكذلك لدى العائلات الأخرى.

وبقرار من الحكومة الروسية، يحق لكل من اضطر للنزوح، الحصول على مساعدة مالية لمرة واحدة قدرها 10 آلاف روبل. وحتى الآن تم دفع مليار و 201 مليون روبل.

 وتلقى ما يقرب من 30 ألف شخص من النازحين، المساعدة الطبية، وتم تشخيص إصابة ما يقرب من 4000 شخص بفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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