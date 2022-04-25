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الدفاع الروسية تعلن حصيلة الأهداف الأوكرانية المدمرة خلال اليوم الماضي

أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

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أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع
Sputnik
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قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وبشكل إجمالي بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى روسيا من هناك، منذ بداية تصعيد النزاع العسكري - أكثر من 974 ألف شخص.

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وأضاف المصدر: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عبر 23.02 ألف لاجئ الحدود مع روسيا قادمين من أوكرانيا ودونباس".

ووفقا له، منذ بداية النزاع، وصل بالفعل 974.03 ألف شخص إلى روسيا، من بينهم 178.04 ألف طفل.

المصدر: نوفوستي

 

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