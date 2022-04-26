قبل أن يفروا.. قديروف يعلن مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن "كتائب الشيخ منصور ودوداييف" في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات عن مواقع "كتائب الشيخ منصور ودوداييف" في أوكرانيا.

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ونشر قديروف في صفحته على "تلغرام" تسجيلا صوتيا قال فيه: "أعلن مكافأة قدرها مليون دولار (يوجد هناك فاعل خير مستعد للتبرع) لمن يتحدث عن مواقع كتيبة الشيخ منصور وكتيبة دوداييف".

وأضاف: "يجب علينا منعهم من الفرار، علينا أن ندمرهم، أو يجب أن يركعوا ويطلبوا المغفرة من شعبهم ومن جميع المسلمين، أو يجب قطع رؤوسهم".

المصدر: نوفوستي