نشر رئيس جمهورية الشيشيان الروسية رمضان قديروف وثائق تكشف التعاون بين الإيتشكيريين الانفصاليين في الشيشان والنازيين في أوكرانيا إبان أحداث القوقاز في تسعينات القرن الماضي.

ونشر قديروف على قناته عبر "تيليغرام" فيديو يظهر فيه جندي شيشاني يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عثر على كتاب يحتوي على رموز إيتشكيرية في وكر للنازيين الأوكرانيين.

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وعلى غلاف الكتاب صورة لزعيم الحركة الانفصالية في الشيشان المقتول جوهر دوداييف.

وقال: "لقد عثرت القوات الشيشانية على أدلة لا يمكن إنكارها على تعاون طويل الأمد بين الشياطين الناطقة بالشيشانية وأتباع بانديرا النازيين".

وأضاف: "تماما كما كان الحال في جمهورية الشيشان، فالوضع الآن في أوكرانيا مماثل كأنه نسخة طبق الأصل، بنفس الأساليب ونفس الخط".

وختم قوله: "يمكن لأي شخص آخر أن يشك في أن الغرب هو العدو الحقيقي.. لكن هنا حتى الطفل بمقارنته الأمور يمكن أن يتوصل إلى الرأي الصحيح".

المصدر: "نوفوستي"