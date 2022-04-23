 
مباشر

قديروف ينشر أدلة على التعاون بين الإيتشكريين والنازيين

أخبار روسيا

قديروف ينشر أدلة على التعاون بين الإيتشكريين والنازيين
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svi0

نشر رئيس جمهورية الشيشيان الروسية رمضان قديروف وثائق تكشف التعاون بين الإيتشكيريين الانفصاليين في الشيشان والنازيين في أوكرانيا إبان أحداث القوقاز في تسعينات القرن الماضي.

ونشر قديروف على قناته عبر "تيليغرام" فيديو يظهر فيه جندي شيشاني يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عثر على كتاب يحتوي على رموز إيتشكيرية في وكر للنازيين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
زيلينسكي: نحن لسنا جاهزين لفك حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية
زيلينسكي: نحن لسنا جاهزين لفك حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية

وعلى غلاف الكتاب صورة لزعيم الحركة الانفصالية في الشيشان المقتول جوهر دوداييف.

وقال: "لقد عثرت القوات الشيشانية على أدلة لا يمكن إنكارها على تعاون طويل الأمد بين الشياطين الناطقة بالشيشانية وأتباع بانديرا النازيين".

وأضاف: "تماما كما كان الحال في جمهورية الشيشان، فالوضع الآن في أوكرانيا مماثل كأنه نسخة طبق الأصل، بنفس الأساليب ونفس الخط".

وختم قوله: "يمكن لأي شخص آخر أن يشك في أن الغرب هو العدو الحقيقي.. لكن هنا حتى الطفل بمقارنته الأمور يمكن أن يتوصل إلى الرأي الصحيح".

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا