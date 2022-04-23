 
مباشر

زيلينسكي: نحن لسنا جاهزين لفك حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية

أخبار العالم

زيلينسكي: نحن لسنا جاهزين لفك حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svgw

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن سلطات بلاده ليست جاهزة لفك حصار مدينة ماريوبول بالوسائل العسكرية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "هل نحن جاهزون الآن (لفك حصار ماريوبول)... بالنسبة لفك الحصار بالوسائل العسكرية، فنحن غير جاهزين لذلك اليوم".

وعند إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها في عام 2014، كانت مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها.

وفي 16 أبريل الجاري أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من كتيبة "آزوف"، وتمت محاصرة بقايا المجموعات الأوكرانية في مصنع "آزوفستال" للمعادن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا