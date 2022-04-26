صحيفة تحلل دلالة تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن روسيا

قال الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز"، دافيد سانغر، إن تصريح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن نية أمريكيا إضعاف روسيا يدل على استعداد واشنطن لمواجهة طويلة الأجل مع موسكو.

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وفي تعليقه على التصريحات التي أدلى به أوستن في بولندا بعد زيارته إلى كييف، كتب سانغر في مقالة نشرت، أمس الاثنين، في موقع الصحيفة أن الولايات المتحدة "تريد إضعاف روسيا"، الأمر الذي يعني برأي الصحفي أن واشنطن أكدت "تحول النزاع" في أوكرانيا وهو يتميز الآن "بمواجهة أكثر مباشرة بين واشنطن وموسكو".

وذكر سانغر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "يصر على أنه لا يريد تحويل هذا النزاع إلى مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة". لكن في الآونة الأخيرة "تلاشت الخطوط وأصبح الخطاب أكثر حدة". وأوضح: "يهدف البيان المخطط بشكل دقيق من جانب رئيس البنتاغون لتأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في الأشهر القريبة القادمة "في شكل من أشكال مفاوضات السلام".

كما يرى الصحفي أن تصريح أوستن على المدى البعيد يدل على أن واشنطن تستعد "لمواجهة طويلة الأمد مع موسكو من أجل السلطة والنفوذ"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الاستراتيجية "مرتبطة ببعض المخاطر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وكان السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، حذر، سابقا، من أن تسليح أوكرانيا من جانب الغرب يهدد الأمن الأوروبي والعالمي بشكل مباشر. وفي تعليقه على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو ممولي نظام كييف إلى وقف تشجيع سفك الدماء والتفكير بشكل جدي في عواقب هذه الأعمال.

المصدر: تاس