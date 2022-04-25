أوستن: أوكرانيا قادرة على الانتصار في الحرب إذا تم إمدادها بالمعدات المطلوبة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تصميم واشنطن على مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا في النزاع ضد روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد.

وصرح أوستن اليوم الاثنين للصحفيين في بولندا، بعد يوم من زيارة سرية قام بها إلى كييف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبدى تصميمه لـ"ربح الحرب".

وقال: "لديه موقف قاض بأنهم يريدون الانتصار، ولدينا موقف قاض بأننا نريد مساعدتهم في الانتصار".

وشدد أوستن على أن طبيعة النزاع تغيرت عندما انسحبت القوات الروسية من المناطق الغربية في شمال أوكرانيا وركزت على منطقة دونباس، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تغيير احتياجات قوات حكومة كييف أيضا.

وأوضح الوزير أن الحكومة الأوكرانية تحتاج الآن إلى المزيد من الدبابات والمدفعية والمعدات الأخرى، وقال: "الخطوة الأولى في سبيل الانتصار هي الثقة بأنك تستطيع الفوز، ونحن نثق بأنهم قادرون على الفوز إذا كانت بحوزتهم المعدات المناسبة وإذا قدم لهم الدعم المناسب، ونعتزم فعل كل ما بوسعنا بغية التأكد من أنهم يحصلون على ذلك".

وتعهد أوستن وبلينكن لزيلينسكي أمس، في أرفع زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، بأن الولايات المتحدة ستقدم إلى حكومته تمويلا عسكريا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، بالإضافة إلى ذخيرة ومعدات عسكرية بقيمة 165 مليون دولار.

المصدر: "أسوشيتد برس"