واشنطن تصف الحكم الصادر ضد كافالا في تركيا بـ"الجائر"

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلق وخيبة أمل شديدين" من إدانة محكمة تركية للناشط التركي "عثمان كافالا" يوم الاثنين، واصفة الحكم ضده بالسجن مدى الحياة بـ"الجائر".

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وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا" المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات، مضيفا أن "الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".

كما دعت واشنطن إلى الإفراج عن كافالا و"جميع المعتقلين تعسفيا" في تركيا، مستنكرة "استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني وقادة الإعلام والسياسة والأعمال في تركيا".

وكان عثمان كافالا البالغ 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي قد اتهم بتمويل الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان في ظل احتجاجات واسعة النطاق عام 2013، إضافة الى المشاركة في انقلاب عسكري فاشل عام 2016.

وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، فيما أثار الحكم الذي أصدرته محكمة في اسطنبول ضده يوم الاثنين ردود فعل سريعة منددة من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي، كما أطلق مجلس أوروبا إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

المصدر: أ ف ب