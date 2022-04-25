ألمانيا تطالب تركيا بـ"الإفراج الفوري" عن الناشط عثمان كافالا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنقرة "بالإفراج الفوري" عن الناشط التركي عثمان كافالا، بعد الحكم عليه في إسطنبول بالسجن مدى الحياة.

وقالت الوزير في بيان لها: "ننتظر أن يتم الإفراج فورا عن عثمان كافالا".

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وأضافت أن الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

وكافالا البالغ 64 عاما ناشط بارز في المجتمع المدني التركي وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام.

واتهم بالسعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان من خلال تمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حركة جيزي" عام 2013 وأثناء الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

تسببت قضية كافالا في أزمة دبلوماسية في الخريف حين هددت أنقرة بطرد نحو عشرة سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، بعد مطالبتهم بشكل مشترك بالإفراج عنه.

المصدر: "أ ف ب"