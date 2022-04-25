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بريطانيا تحظر تصدير التكنولوجيات إلى روسيا

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بريطانيا تحظر تصدير التكنولوجيات إلى روسيا
Legion-Media Matt Cetti-Roberts/LNP
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أعلنت بريطانيا عن حظر تصدير التكنولوجيات و"المنتجات التي قد تستخدم ضد أوكرانيا" إلى روسيا.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان لها، يوم الاثنين إن "بريطانيا أعلنت حظر تصدير المنتجات والتكنولوجيات التي قد تستخدم للتضييق على الشعب الأوكراني البطل".

وأشارت إلى أن "تلك المنتجات قد تشمل معدات للاعتراض والمراقبة"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بشأن تلك المعدات.

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وأضافت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "سد الثغرات القائمة" لضمان منع روسيا من شراء تلك المنتجات من المملكة المتحدة".

وأعلنت بريطانيا كذلك عن تصفير جميع الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من أوكرانيا، وذلك في إطار الإجراءات لدعم كييف اقتصاديا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT+وكالات

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