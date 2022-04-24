"تليغراف": بريطانيا ستخسر نحو 6.2 مليار جنيه إسترليني بسبب العقوبات على روسيا

أفادت صحيفة "ديلي تليغراف" بأن الاقتصاد البريطاني سيخسر نحو 6.2 مليار جنيه إسترليني (7.96 مليار دولار) بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وفرضت المملكة المتحدة حظرا على استيراد الفضة والمنتجات الخشبية وعالية الجودة من روسيا، كما حظرت استيراد الحديد والصلب، وتصدير السلع الكمالية لها، وأوقفت أي دعم جديد لتمويل الصادرات لروسيا وبيلاروس.

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وأظهر تحليل رسمي للإجراءات التجارية صدر في وقت سابق من هذا الشهر أن القيود ستؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد البريطاني على مدى السنوات التسع المقبلة، رغم ضآلة حجم التبادل التجاري بين لندن وموسكو أصلا.

المصدر: "نوفوستي"