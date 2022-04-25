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بساكي: قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو يعود للأطراف الثلاثة

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بساكي: قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو يعود للأطراف الثلاثة
AFP
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي - أرشيف
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أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"، قرار يعود للأطراف الثلاثة، وأن واشنطن ستترك البت في الأمر لهذه الأطراف.

وقالت: "هذه القرارات يجب أن تتخذها هذه الدول وحلف شمال الأطلسي، لذلك سوف نتركهم يفعلون ذلك بأنفسهم".

في غضون ذلك، اعترف نائب مساعد الرئيس للأمن القومي دوليب سينغ في 21 أبريل، بأن "واشنطن تدفع فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في إطار المواجهة مع موسكو".

وافقت حكومتا السويد وفنلندا في وقت سابق، على تقديم طلبي بلديهما لعضوية "الناتو" بشكل متزامن منتصف الشهر المقبل، حسب صحيفتين سويدية وأخرى فنلندية.

المصدر: "تاس"

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