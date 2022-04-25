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صحيفة: السويد وفنلندا تحددان موعدا مشتركا لتقديم طلبي عضويتهما في الناتو

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صحيفة: السويد وفنلندا تحددان موعدا مشتركا لتقديم طلبي عضويتهما في الناتو
Gettyimages.ru
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وافقت حكومتا السويد وفنلندا على تقديم طلبي بلديهما لعضوية "الناتو" بشكل متزامن منتصف الشهر المقبل، حسب صحيفتين سويدية وأخرى فنلندية.

وقالت صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية إن الحكومة السويدية عبرت عن رغبتها لفنلندا في أن تتقدما بالطلب معا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 أيار المقبل.

المعلومات ذاتها أكدتها مصادر حكومية سويدية لصحيفة "إكسبريسن" السويدية.

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ورغم عدم عضويتهما، فإن البلدين الاسكندنافيين يتعاونان بشكل وثيق مع الناتو، وهو تعاون يسمح، من بين أمور أخرى، لقوات الحلف بإجراء تدريبات على أراضيهما.

وكثفت هلسنكي وستوكهولم بشكل كبير تعاونهما الدفاعي الثنائي خلال السنوات الماضية.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

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