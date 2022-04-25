وسائل إعلام: "راينميتال" الألمانية مستعدة لتقديم 88 دبابة لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة "راينميتال" تقدمت للحكومة الألمانية بطلب الموافقة على تزويد الشركة أوكرانيا بـ88 دبابة من نوع "ليوبارد 1A5".

وقالت صحيفة "فيلت" إنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن الحكومة الألمانية تلقت طلبا من الشركة بهذا الصدد نهاية الأسبوع الماضي.

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وحسب الوثائق، فإن قيمة الدبابات تبلغ نحو 115 مليون يورو، وهي قد استخدمت في وقت سابق.

وتم عرض الدبابات على كييف في 14 أبريل الجاري، والشركة على استعداد لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا خلال أسابيع، وعلى وجه التحديد يدور الحديث عن تقديم 22 دبابة خلال ما بين 6 و8 أسابيع، والـ 66 المتبقية حتى نهاية العام المقبل.

ومن المخطط أيضا لتقديم 3500 قذيفة للدبابات، وتدريب 32 عسكريا أوكرانيا في ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"