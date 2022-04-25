مستشار ميركل: دفاع بعض الساسة الألمان عن تسليح أوكرانيا "ضرب من الجنون"

اعتبر إيريك واد المساعد السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل موقف بعض السياسيين الألمان الذين يدافعون عن ضخ الأسلحة في أوكرانيا، أنه "ضرب من الجنون".

وقال في تصريح لوكالة "ZDF": "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حذرا فيما يتعلق بتوريد الأسلحة. وقبل كل شيء، مع خطابنا العسكري".

وأضاف: "كثيرا ما تسمع تصريحات خطيرة من ممثلي حزب الخضر.. أن فكرة الحل العسكري قد صاغها سياسيون لا علاقة لهم بالقوات المسلحة، والذين ابتعدوا عن الخدمة ولا يعرفون شيئا عن الجيش الألماني".

وتوجهت شخصيات عامة ألمانية إلى المستشار أولاف شولتس في وقت سابق، برسالة مفتوحة، طالبوا فيها بـ"وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنه يطيل الصراع ولا يساعد في تسوية دبلوماسية سلمية".

واعتبر مؤلفو الرسالة، أن "قرار حلف شمال الأطلسي استخدام أوكرانيا كساحة معركة للمواجهة مع روسيا غير مقبول"، مشددين على أن "الدول الغربية يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو، علاوة على ذلك، على الدول الأعضاء في الناتو أن تقدم بنفسها مقترحات أمنية".

المصدر: "نوفوستي"