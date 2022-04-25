الخارجية الأمريكية توافق على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار لأوكرانيا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار لأوكرانيا، بما فيها ما تسمح أعيرتها باستخدامها في الأسلحة السوفيتية أو روسية الصنع.

وقالت الوزارة في بيانها أنها قررت الموافقة على البيع المحتمل للسلطات الأوكرانية لمختلف الذخائر، والتي تقدر قيمتها بـ165 مليون دولار، ويدور الحديث هنا بشكل خاص عن قذائف المدفعيات وراجمات الصواريخ الروسية أو السوفيتية.

وتعهد وزيرا الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن الأمريكيين لزيلينسكي أمس، في أرفع زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، بأن الولايات المتحدة ستقدم إلى حكومته تمويلا عسكريا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، بالإضافة إلى ذخيرة ومعدات عسكرية بقيمة 165 مليون دولار.

وحذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق من أن عسكرة الغرب لأوكرانيا يهدد بشكل مباشر الأمن الأوروبي والعالمي.

المصدر: تاس