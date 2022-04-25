"بوليتيكو": الدول الغربية ترسل السلاح لأوكرانيا وسط نداءات كييف اليائسة

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن "الدول الغربية تواصل إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وسط نداءات يائسة من القادة الأوكرانيين على وقع الضربات الجوية والمدفعية التي تتعرض لها قواتهم".

وقالت إن "الدول الغربية تزود أوكرانيا على عجل بالأسلحة الثقيلة في وقت تدخل فيه الحرب مرحلة جديدة"، مشيرة إلى أن "الجيش الأوكراني اعترف بأن القوات الأوكرانية شمال ماريوبول في وضع صعب للغاية وبحاجة ماسة إلى الدعم".

ونقلت الصحيفة عن الملازم أول إيفان سكوراتوفسكي من اللواء 25 المحمول جوا قوله إن "المساعدة يجب أن تأتي على الفور"، مشددا على أن "الوضع سيء للغاية".

ووصف سكوراتوفسكي وضع جنوده بأنه "يائس للغاية"، داعيا الولايات المتحدة و"الناتو" إلى تزويد الجيش الأوكراني بطائرات بدون طيار.

وقال: "لن نتمكن من الصمود لفترة طويلة ضد الغارات الجوية والمدفعية الثقيلة. نحن بحاجة إلى دعم جوي الآن. نحن بحاجة إلى طائرات بدون طيار".

المصدر: "بوليتيكو"