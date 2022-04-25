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موسكو: النازيون يواصلون احتجاز 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا

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موسكو: النازيون يواصلون احتجاز 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا
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رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - أرشيف
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أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، أن النازيين الجدد ما زالوا يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا لاستخدامهم دروعا بشرية.

كما تطرق ميزينتسيف في إفادة صحفية يوم الاثنين إلى احتجاز كييف للسفن الأجنبية، قائلا: "في سبعة موانئ أوكرانية (خيرسون ونيقولاييف وتشورنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني وماريوبول)، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة".

وأضاف أن خطر القصف والألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف في مياههم الداخلية الإقليمية لا يسمح للسفن بالخروج بأمان إلى عرض البحر.

المصدر: تاس

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