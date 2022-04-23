الدفاع الروسية: انحسار عدد الأجانب المحتجزين لدى كييف من 6 آلاف إلى 90 شخصا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن انخفاض عدد المواطنين الأجانب المحتجزين لدى التشكيلات النازية التابعة لقوات كييف في أوكرانيا من أكثر من 6 آلاف شخص إلى 90 شخصا.
وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن تسعين مواطنا أجنبيا يبقون محتجزين كرهائن من قبل القوميين، لاستخدامهم دروعا بشرية في أوكرانيا.
وكان ميزينتسيف قد ذكر في 21 أبريل الماضي، أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون 6134 مواطنا أجنبيا من 10 دول رهائن.
وأشار إلى أنه لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في سبعة موانئ أوكرانية، ولا يمكنها الخروج إلى البحر بسبب خطر القصف الشديد والألغام التي نشرتها كييف.
المصدر: تاس