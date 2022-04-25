كييف تمنع مجددا إجلاء المدنيين عن "آزوفستال"

منعت كييف مجددا خروج المدنيين من مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول عبر ممر إنساني فتحته القوات الروسية اليوم الاثنين، حيث تقبع فلول قوات كييف والتشكيلات النازية الموالية لها.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا إنه "على الرغم من المبادرة الإنسانية الحصرية التي أظهرتها روسيا الاتحادية لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للمعادن، عرقلت سلطات كييف مرة أخرى هذه العملية الإنسانية اليوم بشكل وقح. وحتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 25 أبريل، لم يستغل أحد ذلك الممر الإنساني".

وأضاف ميزينتسيف أنه يتحدث المسؤولون في كييف باستمرار عن العاملين في المصنع، والنساء والأطفال، الذين يزعم أنهم تحت الأرض في آزوفستال، ومن ناحية أخرى، يرفضون عمدا جميع المبادرات الإنسانية من الجانب الروسي، ولا تتخذ أي إجراءات عملية لإجلائهم.

وشدد على أن "هذا السلوك غير المنطقي وغير المتسق لسلطات كييف، يؤكد مرة أخرى عدم اكتراثها الصريح لمصير المواطنين الأوكرانيين".

المصدر: تاس