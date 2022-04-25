كييف: لا اتفاق على فتح ممرات إنسانية في ماريوبول اليوم

ذكرت حكومة أوكرانيا أنه ليس هناك اتفاق على فتح ممرات إنسانية في مدينة ماريوبول، بعد إعلان روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين المفترض تواجدهم في مصنع "آزوفستال" هناك.

وكتبت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشوك اليوم الأحد على قناتها في تطبيق "تيليغرام" أنه "لا يمكن فتح ممر إنساني إلا بالتوافق بين الجانبين"، مضيفة أن "أي ممر معلن من جانب واحد لا يضمن الأمن ولذلك لا يعد ممرا إنسانيا".

وتابعت: "أعلن رسميا وعلنا أنه ليس هناك للأسف اتفاقات على فتح ممرات إنسانية من "آزوفستال" اليوم".

وأشارت فيريشوك إلى أن كييف لجأت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يصل موسكو غدا بطلب أداء دور الجهة المبادرة والضامنة في فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين الذين تقول السلطات الأوكرانية إنهم متواجدون داخل مصنع الصلب الضخم الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

وطلبت الحكومة الأوكرانية من غوتيريش إشراك ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في القافلة الإنسانية المحتملة.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المسؤولة الأوكرانية بالذكر على قناتها في "تيليغرام": "هون حطنا الجمال. يعني ذلك باللغة الخاصة بفيريشوك أنهم سيبقون متحصنين داخل "آزوفستال" للمدة المطلوبة لنظام كييف".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان روسيا عن تعليق قواتها وجمهورية دونيتسك الشعبية الأعمال القتالية في ماريوبول اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وانسحاب وحداتها لمسافة آمنة، بغية تمكين المدنيين الذين تتحدث كييف عن تواجدهم داخل "آزوفستال" من الخروج على نحو آمن بأي اتجاه يختارونه.

وذكر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "تؤكد روسيا علنا ورسميا غياب أي عوائق لخروج المدنيين من "آزوفستال" ما عدا القرار المبدئي الذي اتخذته سلطات كييف وقادة التشكيلات القومية لمواصلة احتجاز المدنيين كدروع بشرية".

المصدر: RT