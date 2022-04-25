بولندا تشتري صواريخ أرض-جو من بريطانيا

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أعلنت شركة Narew البولندية أنها وقعت مع شركة MBDA البريطانية اتفاقية حول شروط وفترة توريدها صواريخ أرض-جو قصيرة المدى لوارسو.

وقالت الشركة في بيانها: "الاتفاقية ستسمح بدمج وتكامل عمل منصات إطلاق الصواريخ وصواريخ تصنعها شركة MBDA مع محطات رادار وأنظمة اتصالات وتحكم تصنعها وزارة الدفاع البولندية".

وحسب الشركة البولندية، فإن الاتفاقية تعد تأكيدا على استعداد الشريك البريطاني للتسليم السريع والفعال للصواريخ ومنصات إطلاقها.

ويسعى برنامج Narew للحصول على أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى لمواجهة الطائرات المسيرة.

المصدر: تاس