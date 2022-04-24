جنرال بولندي يعرب عن مخاوفه من "تدمير روسيا للناتو" بيد وارسو

أعرب الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية البولندية بيوتر بيتيل عن مخاوفه من أن "تدمر روسيا حلف شمال الأطلسي" بيد وارسو.

ونقل موقع Onet عن الجنرال قوله إن "بعض الأشخاص" في البلاد يهددون الكتل الغربية ويعززون المصالح الروسية، عبر الترويج لأطروحات "انهيار النظام الغربي، وانهيار الناتو".

وقال إنه قلق بشأن "أفكار إنشاء منظمات اقتصادية بديلة للاتحاد الأوروبي وأن بولندا تخضع للنفوذ الروسي" في العديد من المجالات.

ومن اللافت إدلاء السياسيين والعسكريين الغربيين مؤخرا وبانتظام بتصريحات حول "تهديد روسي" وهمي، أو اتهامات سخيفة لموسكو.

وعلى سبيل المثال أدلى القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك بتصريح حول مزاعم بأحقية وارسو في منطقة كالينينغراد الروسية.

وحث البرلمان الروسي على عدم الرد على مثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه "هناك الكثير من الحمقى".

المصدر: نوفوستي