قال بيوتر مولر السكرتير الصحفي لحكومة بولندا، إن بلاده زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بمليارات الزلوتي.

وأضاف في حديث لقناة Polsat التلفزيونية: "يمكنني القول إن الحديث يجري عن أسلحة بمليارات الزلوتي".

ويشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي يبلغ حاليا حوالي 4.26 زلوتي.

وأشار إلى أن الحكومة البولندية، تدرس في الوقت الحالي إمكانية تقديم تقرير عن تكلفة الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.

إقرأ المزيد

وقال: "لأن البعض، للأسف، حتى داخل البلاد، يحاولون خلق انطباع بأن بولندا لا تساعد بالقدر الذي تستطيعه".

في وقت سابق، أبلغت السلطات البولندية عن إمداد أوكرانيا بأسلحة مختلفة، بما في ذلك قذائف الهاون والطائرات بدون طيار والذخيرة.

المصدر: نوفوستي