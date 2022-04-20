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غانتس يبحث مع نظيره الأوكراني تقديم مساعدات لكييف

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غانتس يبحث مع نظيره الأوكراني تقديم مساعدات لكييف
Globallookpress وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزير بيني غانتس بحث مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك جاء في ضوء الطلب الذي قدمته وزارة الدفاع الأوكرانية، وأضافت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستقدم معدات واقية سيتم توفيرها لمنظمات الإنقاذ والطوارئ الأوكرانية.

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وقالت إن ذلك يُعد "جزءا من جهود إسرائيل المكثفة لتقديم المساعدة الإنسانية"، وأوضحت أن من بين تلك المساعدات "إنشاء مستشفى ميداني، واستيعاب اللاجئين والمهاجرين، وتوفير الغذاء والمساعدات الطبية".

 

المصدر: RT

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