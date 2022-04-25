قاض أمريكي يدين ترامب بإزدراء القانون ويفرض عليه غرامة مالية

وجه قاض أمريكي للرئيس السابق دونالد ترامب تهمة ازدراء القانون، وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم يتخلف فيه عن الامتثال لأمر استدعائه في تحقيق مدني حول نشاطه التجاري.

وقال آرثر إنغورون، قاضي المحكمة العليا في نيويورك: "السيد ترامب، أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وأنا آخذ عملي على محمل الجد، وأنا هنا أدينك بتهمة احتقار القانون وأغرمك بمبلغ 10000 دولار في اليوم".

وحسب المعلومات، طلبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، من القاضي إنغورون تغريم ترامب وتوجيه تهمة الإزدراء إليه، بعد أن فشل الرئيس السابق في الوفاء بالموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة في 31 مارس لتسليم مواد الاستدعاء، زاعما أنه لم يكن لديه أي من المستندات المطلوبة في التحقيق المدني.

ووجه طلب استدعاء إلى ترامب واثنين من أبنائه، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، في 17 فبراير لتقديم إفاداتهم في التحقيق الذي تجريه بشأن الاحتيال. لكنهم استأنفوا أمر المثول، وينتظرون قرارا بشأن هذا الاستئناف.

يذكر أن التحقيق مسألة مدنية، مما يعني أنه لا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى اتهامات جنائية، لكنه يسير بالتوازي مع تحقيق المدعي العام في مانهاتن والذي أدى بالفعل إلى توجيه الاتهام إلى المدير المالي لمنظمة ترامب.

المصدر: cbs news