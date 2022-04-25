قاض يدرس محاكمة ترامب بتهمة ازدراء القانون

ينظر قاض أمريكي، اليوم الاثنين، في إمكانية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء القانون، لانتهاكه أمر محكمة بأن يمتثل لأمر استدعاء بخصوص تحقيق مدني في ممارساته التجارية.

وذكر موقع The Hill أن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، طلبت من قاضي الولاية تغريم ترامب 10000 دولار عن كل يوم يفشل فيه في تسليم المستندات ذات الصلة بأمر الاستدعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مكتبها ترامب بتحدي أمر المحكمة من خلال الادعاء بأنه ليس لديه أي مستندات يطلبها أمر الاستدعاء وحتى رفع اعتراضاته على طلب السجلات بعد أن أُمر بالامتثال له.

يذكر أن التحقيق مسألة مدنية، مما يعني أنه لا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى اتهامات جنائية، لكنه يسير بالتوازي مع تحقيق المدعي العام في مانهاتن والذي أدى بالفعل إلى توجيه الاتهام إلى المدير المالي لمنظمة ترامب.

وبينما هاجم ترامب جيمس وتحقيقاتها في ممارساته التجارية مرات عدة، ينكر محاموه أنه حجب أي شيء عن المحققين.

المصدر: The Hill