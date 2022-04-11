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ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض

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ترامب: أنا الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض
AFP
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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه بـ"الرجل الأكثر صدقا ممن خلقهم الله على وجه الأرض"، وأنه أيضا "أنظف رجل على وجه الأرض".

وخلال تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولينا، من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية، استغل ترامب الفرصة للإشادة بنفسه، واستعاد ما قال إنه حديث أجراه مع صديق قام بوصفه بأنه "أنظف" رجل على وجه الأرض.

وقال ترامب: "تعلمون أنني أخضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، وملايين الأوراق والوثائق، ولم يجدوا شيئا.. أعتقد أنني ربما أكون أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله".

ووفقا لقاعدة بيانات Fact Checker في صحيفة "واشنطن بوست"، قدم ترامب 30573 ادعاء كاذبا أو مضللا خلال فترة رئاسته، بمعدل 21 كذبة في اليوم.

المصدر: business insider 

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