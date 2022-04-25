السفير الروسي: لم يتسن لي لقاء أي مسؤول بالخارجية الأمريكية منذ شهرين

كشف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أنه لم تتح له الفرصة للقاء مسؤولي الخارجية الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا-24" إن رسائله إلى الخارجية الأمريكية لا تصل إلى المرسل إليهم، وإن الحكومة الأمريكية لا تنظر في المقترحات الروسية بشأن عمل البعثات الدبلوماسية.

وحذر السفير من أن الرحيل المرتقب لمجموعة من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة في نهاية يونيو ستترتب عليه تداعيات خطيرة على عمل البعثة الدبلوماسية الروسية في البلاد.

وأكد أنطونوف أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة الممتلكات الدبلوماسية التي صادرتها من روسيا في السابق، معتبرا أيضا أن قيام الولايات المتحدة بإغلاق حسابات مصرفية للمؤسسات الدبلوماسية الروسية عبارة عن "سرقة" لا غير.

وذكر أنطونوف أيضا أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي على اتصال وثيق بالسفارة الروسية ويساعد في ضمان سلامة الدبلوماسيين الروس، في ظل الاستفزازات والتهديدات التي تتعرض لها السفارة على خلفية أحداث أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال أنطونوف، إن السفارة الروسية في واشنطن تحت الحصار وإن السلطات الأمريكية تعرقل عملها، مشيرا إلى أن مصرف "بنك أوف أمريكا" أغلق حسابات القنصليات العامة الروسية في هيوستن ونيويورك.

المصدر: "نوفوستي"