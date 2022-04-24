أنطونوف: السفارة الروسية في الولايات المتحدة محاصرة

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن السلطات الأمريكية تعرقل عمل السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأضاف السفير في حديث تلفزيوني: "في الواقع، السفارة الروسية في واشنطن تحت الحصار من قبل الوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية".

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وفي التفاصيل، أشار السفير إلى أن مصرف " بنك أوف أمريكا"، أغلق حسابات القنصليات العامة الروسية في هيوستن ونيويورك.

وتابع السفير: "نتلقى تهديدات عبر الهاتف وعبر الرسائل. وخلال فترة محددة تم إغلاق حتى الخروج من السفارة ".

المصدر: نوفوستي