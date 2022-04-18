السفير الروسي في واشنطن يعلق على العلاقات الروسية الأمريكية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين.

ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع مجلة"Politico" الأمريكية: "يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لها".

وأضاف أنتونوف: "ما زلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء. في السابق، كنت أقول إننا شركاء. الآن لسنا شركاء. إنه لأمر مؤسف".

كما اتهم السفير واشنطن بسرقة أموال روسية وسط العقوبات التي فرضتها ضد روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا: "واشنطن تسرق أموالنا".

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأعلنت شركات أمريكية وأوروبية عديدة انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآتها فيها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي





